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Galatasaray'ın Emre Akbaba mesaisi!

Galatasaray, Alanya'ya 2 milyon Euro ve takas önerdi. Teklif edilen futbolculardan Tolga'nın yıllık ücreti sorun yaratıyor. Yönetim bu sorunu çözmek için uğraşıyor.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'ın Emre Akbaba mesaisi!
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16 Temmuz 2018 05:11
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Emre Akbaba için bastırıyor.

Yönetim, orta alana solak bir futbolcu isteyen Terim'in gözdesi olan genç yıldızla her konuda anlaşmış durumda... Alanyaspor ile pazarlıklarını sürdüren Sarı- Kırmızılılar pürüzleri gidermeye çalışıyor.

1 YIL SONRA SERBEST KALACAK

Yönetim, sözleşmesi 2019'da bitecek olan Emre için 2 milyon Euro'nun yanı sıra Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal'ı önerdi. Alanya 3.5 milyon Euro isterken, Tolga konusunda da sıkıntı yaşanıyor.

AYNI PARAYI TALEP EDİYOR

Bu sezon 2 milyon Euro ücret alacak olan Tolga aynı parayı gideceği takımdan da istiyor. Alanya ise bu rakamı ödeyemeyeceğini belirtiyor. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle Tolga'yı ikna için uğraşıyor.

EMRE DE KOLAYLIK İSTİYOR

Yönetim gurbetçi futbolcuyu ikna etmesi halinde teklifini 3 milyon Euro'ya çıkarıp işi bitirmeyi düşünüyor. Emre Akbaba da kulübüyle sürekli görüşerek transferinde kolaylık gösterilmesini talip ediyor.



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