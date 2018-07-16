Galatasaray'ın Emre Akbaba mesaisi!

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raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüreniçin bastırıyor.Yönetim, orta alana solak bir futbolcu isteyen Terim'in gözdesi olan genç yıldızla her konuda anlaşmış durumda... Alanyaspor ile pazarlıklarını sürdüren Sarı- Kırmızılılar pürüzleri gidermeye çalışıyor.Yönetim, sözleşmesi 2019'da bitecek olan Emre için 2 milyon Euro'nun yanı sıra Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal'ı önerdi. Alanya 3.5 milyon Euro isterken, Tolga konusunda da sıkıntı yaşanıyor.Bu sezon 2 milyon Euro ücret alacak olan Tolga aynı parayı gideceği takımdan da istiyor. Alanya ise bu rakamı ödeyemeyeceğini belirtiyor. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle Tolga'yı ikna için uğraşıyor.Yönetim gurbetçi futbolcuyu ikna etmesi halinde teklifini 3 milyon Euro'ya çıkarıp işi bitirmeyi düşünüyor. Emre Akbaba da kulübüyle sürekli görüşerek transferinde kolaylık gösterilmesini talip ediyor.