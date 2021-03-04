Galatasaray'ın dikkat çeken serisi

Galatasaray, Süper Lig'de geriye düştüğü maçların hiçbirinde galibiyet alamadı.

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Galatasaray'ın dikkat çeken serisi
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04 Mart 2021 11:30
Galatasaray'da bu sezon ligde ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılılar, ligde yenik duruma düştüğü hiçbir maçta puan almayı başaramadı.

Fatih Terim'in öğrencileri daha önce Kasımpaşa, Karagümrük, Konyaspor ve Beşiktaş'a mağlup olmuştu. Dün de Ankaragücü'ne kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, bu yenilgilerin tamamını deplasmanda aldı.



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