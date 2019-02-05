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Galatasaray'ın dev hedefi: Kadıköy'e kadar 7/7!

Galatasaraylı futbolcular 28. haftadaki F.Bahçe derbisine kadar 7'de 7 yapıp Kadıköy'e kayıpsız çıkmayı hedefliyor...

Kaynak: Sabah
Galatasaray'ın dev hedefi: Kadıköy'e kadar 7/7!
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05 Şubat 2019 08:31
Alanya beraberliği sonrası lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray, puan kaybetme kredisini doldurdu.

Teknik heyet ve futbolcular, aralarında yaptıkları değerlendirmede, 28. haftadaki F.Bahçe derbisine kadar ligde 7 maçlık galibiyet serisi yakalama hedefi koydu. Bu iki aylık periyotta Türk Telekom Stadı'nda sırasıyla Trabzon, Akhisar, Antalya ve Yeni Malatya'yı konuk edecek Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa, Erzurum ve Bursa ile karşılaşacak.

7'de 7 hedefi koyan Aslan, bir yandan da rakibi Başakşehir'in kaybetmesini bekleyecek.

YENİ TRANSFER EMRE

Galatasaray'ın uzun süredir yolunu gözlediği Emre Akbaba, dün takımla çalışmalara başladı.

Emre, 28 Eylül 2018'de BB Erzurumspor ile oynanan lig maçında sol ayak tarak kemiğinde meydana gelen kırık sebebiyle ameliyat olmuştu. 26 yaşındaki milli futbolcu kendisini hazır hissetmesi halinde Trabzonspor kadrosuna alınacak.

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