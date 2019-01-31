Galatasaray'ın dev hasreti, 2 günde 2 golcüyle sona erdi!

Galatasaray yönetimi, taraftarlarının uzun süren forvet transfer hasretini transfer döneminin bitmesine 2 gün kala 2 forvetle bitirdi.Önce Mbaye Diagne, Parçalı formayı giydi. Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 20 gol atan 'King Kong', 10 milyon Euro bonservis ücretiyle kadromuza katıldı. Diagne 4.5 yıllığına Galatasaray'a katılırken, toplamda 10.65 milyon Euro kazanacağı duyuruldu.Galatasaray taraftarı gece bu haberle uyurken, sabah Kostas Mitroglou'nun İstanbul'a indiği haberiyle uyandı. Yunan golcü, 1.5 yıllığına Marsilya'dan kiralandı. Herhangi bir kiralama ücreti ödenmezken, oyuncu ise toplamda 4.1 milyon Euro kazanacağı açıklandı.Teknik Direktör Fatih Terim'in, "Sürprizlere hazır olun!" sözü de gerçek oldu ve Kongolo stoper Christian Luyindama da uçak biletini alıp İstanbul yollarına düştü.