Galatasaray'ın derbide avantajı Türk Telekom Stadı

Galatasaray, Seyrantepe'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile tamamı Süper Lig'de 20 maç yaparken, 10 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray'ın derbide avantajı Türk Telekom Stadı
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12 Mart 2020 16:10
Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, rakiplerini ağırladığı Türk Telekom Stadı'nda derbilerde iyi performans sergiliyor.

Ligde 25. haftanın ardından 52 puan ve averajla lider Trabzonspor ile ikinci Medipol Başakşehir'in 3 puan ardından 3. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışında güçlü rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek.

Galatasaray, hem şampiyonluk yarışında yara almamak hem de rakibiyle arasındaki tarihi rekabette bir galibiyet daha almak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2011'in ocak ayında açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbilerdeki iyi performansına güveniyor.

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 9 yılı aşkın sürede Seyrantepe'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile tamamı Süper Lig'de olmak üzere 20 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, söz konusu dönemde siyah-beyazlılar ile 9, sarı-lacivertli takım ile 11 maç yaptı.

- Sahasındaki derbilerin yüzde 75'ini kaybetmedi

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçların yüzde 75'inde mağlubiyet yüzü görmedi.

İki takımla toplamda 20 maç yapan sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 5 kez de mağlup oldu.

Galatasaray, Beşiktaş ile Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 9 müsabakada 6 galibiyet elde ederken, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 14 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile 11 kez karşılaşan Galatasaray, bu müsabakalarda dörder galibiyet ve beraberlik alırken, 3 kez de yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu dönemde 12 gol atarken, kalesinde 10 gole engel olamadı.

- Türk Telekom Stadı'nda derbi performansı

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı derbilerde aldığı sonuçlar şöyle:

 Sezon  Organizasyon Tarih  Rakip  Skor 
2010-2011  Süper Lig 18.03.2011  Fenerbahçe   1 - 2
2011-2012  Süper Lig  07.12.2011 Fenerbahçe   3 - 1
2011-2012  Süper Lig  26.02.2012 Beşiktaş   3 - 2
2011-2012  Süper Lig Süper Final 22.04.2012  Fenerbahçe   1 - 2 
2011-2012    Süper Lig Süper Final 06.05.2012  Beşiktaş   2 - 2 
2012-2013   Süper Lig  16.12.2012  Fenerbahçe   2 - 1 
2012-2013   Süper Lig  27.01.2013  Beşiktaş  2 - 1
2013-2014    Süper Lig  22.02.2014  Beşiktaş   1 - 0
2013-2014   Süper Lig  06.04.2014  Fenerbahçe   1 - 0
2014-2015  Süper Lig  11.10.2014  Fenerbahçe   2 - 1
2014-2015   Süper Lig  24.05.2015  Beşiktaş   2 - 0
2015-2016   Süper Lig  13.04.2016  Fenerbahçe   0 - 0
2015-2016    Süper Lig  08.05.2016  Beşiktaş   0 - 1
2016-2017   Süper Lig  27.02.2017  Beşiktaş   0 - 1
2016-2017   Süper Lig  23.04.2017  Fenerbahçe   0 - 1 
2017-2018   Süper Lig  22.10.2017  Fenerbahçe   0 - 0
2017-2018   Süper Lig  29.04.2018  Beşiktaş   2 - 0
2018-2019   Süper Lig  02.11.2018  Fenerbahçe   2 - 2
2018-2019   Süper Lig  05.05.2019  Beşiktaş   2 - 0
2019-2020   Süper Lig  28.09.2019  Fenerbahçe   0 - 0

Türk Telekom Stadı'nda 162. lig maçı

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle Türk Telekom Stadı'ndaki 162. Süper Lig maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 161 karşılaşmada 115 galibiyet, 28 beraberlik aldı, 18 kez de mağlup oldu. Bu süreçte Galatasaray, rakip fileleri 355 kez havalandırdı, kalesindeki 139 gole engel olamadı.

 

 

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