Galatasaray'ın milli maçlar nedeniyle verilen aralardan çok çekiniyor.Bu sezon milli maç dönüşlerinde Alanya ve Karagümrük'e kaybeden sarı-kırmızılılar, zorlu Hatay deplasmanı öncesi yine aynı korkuyu yaşamaya başladı. Son olarak milli maç arasının ardından Kovid 19 ve sakatlık sorunlarıyla boğuşan sarı-kırmızılılar, yine aynı olumsuzlukların yaşanmasından kaygılanıyor.Cim-Bom'da Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç A Milli Takım kampına giderken, Babel Hollanda, Donk Surinam, Onyekuru ve Etebo Nijerya, Feghouli Cezayir, Linnes Norveç, Mustafa Muhammed Mısır, Luyindama Demokratik Kongo ve Gedson Fernandes de Portekiz U-21 kampına katıldı. 11 futbolcunun milli takımlara gittiği sarı-kırmızılılarda yaşanabilecek sakatlık ve koronavirüs tehlikelerine, cezalar da eklendiğinde, teknik heyetin korkuları daha da artıyor.Yedlin, Luyindama ve Marcao'nun cezalarına ek olarak, teknik direktör Fatih Terim'in PFDK'ya tedbirli olarak sevk edilmesi de sıkıntıları fazlalaştırdı. Terim'in de ceza alma olasılığı, Galatasaray'ın handikaplarını daha da artırdı.Milli araya Türk Telekom'daki Çaykur Rize yenilgisi nedeniyle moralsiz giren sarı-kırmızılılar, milli takımlara giden 11 futbolcu yüzünden istenilen çalışma imkanını da bulamayacak.