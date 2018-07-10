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Galatasaray'ın Carole ve Tolga kararı

Galatasaray yönetimi Carole'yi 2 milyon Euro'ya satmayı planlıyor. Tolga Ciğerci ise takasta kullanılacak.

Galatasaray'ın Carole ve Tolga kararı
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10 Temmuz 2018 04:40
Galatasaray dış transfere yoğunlaşırken bir yandan da eldeki oyuncuları bir an önce gözden çıkarmanın planlarını yapıyor.

Sarı-Kırmızılı oyunculardan Carole için Fransız kulüplerinden teklifler yağıyor. Cimbom Carole'yi 2 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmüyor.

Bu oyuncuya Fransız kulüplerinin dışında İtalyan takımlarından Cagliari, SPAL ve Sassuolo da talip olmuş durumda. Galatasaray, Carole'yi gönderip yabancı sayısında da yer açmış olacak

Yönetim Tolga Ciğerci'yi de takas yöntemiyle göndermeyi planlıyor. Bu oyuncuya ayrıca Türkiye'den de bazı teklifler olduğu biliniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in takımda düşünmediği bu iki oyuncuyla yolların en kısa zamanda ayrılması bekleniyor.



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