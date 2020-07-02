Galatasaray'ın bu sezonu ve geleceği ile ilgili 8 sorumuz var!

Galatasaray'da bu sezon ve gelecek sezonla ilgili kritik 8 sorumuz var.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Galatasaray'ın bu sezonu ve geleceği ile ilgili 8 sorumuz var!
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02 Temmuz 2020 02:03
Şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray'da bu sezon ve gelecek sezon ile ilgili 8 sorumuz var. 


 


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