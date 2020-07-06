Yeni sezon için radikal hamlelere imza atması beklenen Galatasaray'da bu sezon ve gelecek sezon ile ilgili 12 sorumuz var.
Galatasaray'ın bu sezonu ve geleceği ile ilgili 12 sorumuz var!
Galatasaray'da bu sezon ve gelecek sezonla ilgili kritik 12 sorumuz var.
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06 Temmuz 2020 18:27
Galatasaray
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- 15:23 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı internet üzerinden yapılacak
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- 15:19 Milli basketbolcu Kartal Özmızrak, İspanya'ya transfer oldu
- 15:16 Giresunspor'da olağanüstü genel kurul kararı
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- 15:15 Sakatlık 23 yaşında sporu bıraktırdı
- 15:10 Anadolu Efes, "One Team" ödüllerinde finale kaldı
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- 15:08 Türk Telekom, Erdi Gülaslan'ı kadrosuna kattı
- 15:07 İtalya'da bir Türk fırtınası esiyor: Mert Müldür!
- 15:04 Giresunspor, play-off iddiasını kaybetti
- 15:00 Marks, Brooklyn'in Popovich'e teklif yapacağı söylentisini yalanladı
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- 14:58 Nemanja Matic, 3 yıl daha Manchester United'da
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- 14:38 Serdar Gürler'in sakatlık durumu açıklandı
- 14:38 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Hedefimiz değişmedi"
- 14:35 Betis her şeye 'Evet' dedi, Pellegrini kabul etti
- 14:31 Yeni Malatyaspor'un performansı ikinci yarıda "çöktü"
- 14:22 'Berlin Panteri' Turgay Şeren anılıyor
- 14:06 Sörloth, Trabzonspor tarihine geçti
- 14:05 Süper Lig'in 31. haftasındaki 7 maçın hakemleri belli oldu
- 14:02 Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam edecek
- 14:00 Osmanlıspor galibiyet hasretine son verdi
- 13:57 15 Temmuz şehitleri sporla anılacak
- 13:57 Sivasspor galibiyete hasret kaldı
- 13:54 Rebrov'dan Fenerbahçe sorusuna net cevap!
- 13:51 Guardiola, mağlubiyetlere anlam veremiyor
- 13:46 Sivasspor'da 9. kez Kovid-19 testi yapıldı
- 13:42 Başakşehir'de Epureanu yok, üç isim dönüyor
- 13:39 Gençlerbirliği'nde 3 eksik, 1 de şüpheli
- 13:36 Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 92. randevuda
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