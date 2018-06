Galatasaray'ın bonus derdi! 2.5 milyon euro...

UEFA'nın finansal fair play kurallarıyla ilgili kritik bir eşikte bulunan, mali açıdan oldukça önemli bir döneme girerken, futbolcularla yapılan sözleşmelerde yer alan bonusların ciddi maliyeti de dikkatlerden kaçmadı.Belli maç sayılarını dolduran ya da oynadıkları maçlarda alınan puanlar üzerinden şarta bağlı kazanç ihtimali bulunan pek çok futbolcu, kulübe şimdiden 2.5 milyon euroya yakın bir fatura çıkardı.Galatasaray'dan 3 milyon 850 bin euro yıllık garanti ücret alan Sofiane Feghouli, 310 bin euroluk ek fatura ile bu alanda başı çekti. Cezayirli futbolcu, 10. resmi müsabakaya istinaden 75 bin euro, 20. resmi maçında da 75 bin euro olmak üzere 150 bin euro elde etti.Futbolcunun fiilen oynadığı lig maçlarında takımın alacağı her bir puan için 5 bin euro prim maddesinden 160 bin euroya hak kazanarak, toplamda bu meblağa ulaştı.Golcü futbolcu Bafetimbi Gomis de 3 milyon 350 bin euroluk yıllık maaşına ek, yeni kazançların sahibi oldu. Oynadığı Süper Lig müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 5 bin euro prim ödenecek Fransız forvet, bu maçlarda sarı-kırmızılıların topladığı 44 puan karşısında toplamda 220 bin euroyu cebine koydu.Cim Bom'un tartışılan ismi Belhanda ve Brezilyalı stoperi Maicon, kontratlarındaki 25 maç oynamaları halinde alacakları prim gereği toplamda 500 bin euroya hak kazandı.Galatasaraylı futbolcular bu sezon bonus olarak şu ana kadar 2 milyon 427 bin euro almayı garantiledi. Üstelik bu rakam futbolcular oynadıkça sezon sonuna kadar daha da artarak kulübe daha kabarık bir fatura getirecek. Sarı-kırmızılıların canını sıkacak bir başka konu da sezon sonunda yaşanacak. Yeni transferlerin sözleşmelerinde, Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılımları halinde transfer ettikleri kulüplere ya da futbolculara yeni ek ödeme yükümlülükleri bulunuyor.Cedric Carrasso, oynadığı maçlar kadar oynamadıklarından da para aldı. Kontrattaki 'Forma giydiği Süper Lig ve kupa müsabakalarında, takımın alacağı her bir puan için 5 bin euro prim ödenecektir. Oyuncunun görev almadığı her bir puan için bin 250 euro prim ödenecektir' hükmü gereği Fransız kaleci oynadıklarından 10, oynamadıkarından 70 bin euro kazandı.*Fotoğraf Milliyet'ten alınmıştır.