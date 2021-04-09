Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı ikili averaj umudu

Galatasaray, Süper Lig'de liderin Beşiktaş'ın 6 puan gerisine düştü.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın en az 1 maç yenilmesini bekliyor.
İki takım arasında ilk maçı 2-0 Beşiktaş almıştı. Galatasaray kalan bölümde önce hata yapmamak istiyor.
Galatasaray hata yapmamak ve ardından rövanşta Kartal'ı 3-0 yenerek averajı hedefliyor.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın en az 1 maç yenilmesini bekliyor.
İki takım arasında ilk maçı 2-0 Beşiktaş almıştı. Galatasaray kalan bölümde önce hata yapmamak istiyor.
Galatasaray hata yapmamak ve ardından rövanşta Kartal'ı 3-0 yenerek averajı hedefliyor.