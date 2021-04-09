Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı ikili averaj umudu

Beşiktaş'ın 6 puan gerisine düşen Galatasaray, önce rakibinin 1 maç yenilmesini sonra ise siyah-beyazlılardan ikili averajı almayı hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı ikili averaj umudu
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09 Nisan 2021 11:30
Galatasaray, Süper Lig'de liderin Beşiktaş'ın 6 puan gerisine düştü.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın en az 1 maç yenilmesini bekliyor.

İki takım arasında ilk maçı 2-0 Beşiktaş almıştı. Galatasaray kalan bölümde önce hata yapmamak istiyor.

Galatasaray hata yapmamak ve ardından rövanşta Kartal'ı 3-0 yenerek averajı hedefliyor.





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