Galatasaray'da takımdan ayrılan Michael Seri'nin boşluğunu doldurmak için çalışmalar resmen başladı.



Kayserispor ile yapılan görüşmelerde Bernard Mensah için 3.5 milyon euro bonservis istediği öğrenildi. Ancak eski kulübü Atletico Madrid'in de oyuncunun satışından pay hakkı olması bu transferi zorlaştıracak gibi görünüyor.



Galatasaray'ın 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken Abdurrahim Albayrak'ın bu hafta Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile bir kez daha görüşeceği ifade edildi.



KAYSERİ ELDEN ÇIKARACAK

Beşıktaş'ın da istediği Mensah, Kayseri'nin küme düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor. Maliyetli oyuncularını elden çıkartmak zorunda kalan Kayseri'nin de Ganalı futbolcunun gidişine onay vermesi bekleniyor.



25 yaşındaki Bernard Mensah, bu sezon 25 maçta forma giydi, 5 gol, 8 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.



