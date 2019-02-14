Galatasaray'ın Benfica maçında Diagne'den beklentisi

Benfica karşısında Galatasaray'ın gol silahı olacak Mbaye Diagne'ye hocalarından uyarı geldi. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydiği Trabzonspor karşılaşmasında 9.5 km koşan Senegalli golcüye performansı hakkında kısa bir değerlendirme yapan teknik heyet, oyuncudan saha içinde daha aktif olmasını isteyerek Benfica savunmasına pres yapması gerektiği uyarısında bulundu.Büyük beklentilerle transfer edilen Diagne koşu mesafesinde 10 km barajını aşmaya çalışacak.Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Diagne'den bugünkü zorlu karşılaşmada gol de bekleniyor.Benfica ile oynayacağı maça 11'de başlaması beklenen Diagne, ilk kez Avrupa Kupaları'nda forma giymiş olacak.Trabzonspor maçında Diagne'nin kafa vuruşlarının etkisizliği dikkat çekiciydi. Bununla ilgili olarak ise Senegalli futbolcunun saç stilinin ve kafasındaki boncukların olumsuz etki yapabileceği bildirildi. Kulüp profesyonelleri bu konuyu yeni oyuncusuna anlattı