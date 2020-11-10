Galatasaray'ın Belhanda büyüsü!

Galatasaray'da sezonun en çok tartışılan isimlerinin başında gelen Younes Belhanda, son dönemde takımını sırtlamaya başladı.



Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakan Faslı yıldız, Sivasspor maçıyla birlikte yeşil sahalara geri döndü.



Belhanda, bir gol, bir asistle oynadı ve takımına galibiyeti getirdi. Sarı-kırmızılı takım, Belhanda'nın gol attığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi.



fASLI FUTBOLCU Belhanda, Galatasaray formasıyla 16 farklı karşılaşmada 17 gol atmayı başarırken, sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 11 galibiyet aldı. 5 kez berabere kaldı, hiç mağlup olmadı.



