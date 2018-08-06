Galatasaray'ın belalısı Selezynov

Akhisarspor'un Ukraynalı futbolcusu Yevgen Seleznyov, Galatasaray'ı hiçbir karşılaşmada boş geçmiyor...
Sarı-Kırmızılı takıma karşı dün 6. resmi maçına çıkan Seleznyov, karşılaşmanın 5. dakikasında fileleri sarsarak Galatasaray'a karşı 6. golünü kaydetmiş oldu. Dün akşamki finalde Galatasaray savunmasını en çok zorlayan isim olan Ukraynalı golcü, Akhisarspor adına gecenin yıldızı olmayı başardı.
Galibiyette başrol oynadı. Yıldız futbolcu karşılaşma sonrası arkadaşlarıyla birlikte sevinç yaşadı.
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Sarı-Kırmızılı takıma karşı dün 6. resmi maçına çıkan Seleznyov, karşılaşmanın 5. dakikasında fileleri sarsarak Galatasaray'a karşı 6. golünü kaydetmiş oldu. Dün akşamki finalde Galatasaray savunmasını en çok zorlayan isim olan Ukraynalı golcü, Akhisarspor adına gecenin yıldızı olmayı başardı.
Galibiyette başrol oynadı. Yıldız futbolcu karşılaşma sonrası arkadaşlarıyla birlikte sevinç yaşadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın