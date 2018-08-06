  •  
    Gomis penaltıyı kaçırdı, sosyal medya yıkıldı...
  •  
    Çakar'dan G.Saray maçı için "VAR" yorumu geldi
  •  
    Dünyaca ünlü yıldız Paşa'nın tesislerinde!..
  •  
    "Brezilya'dan Türkiye'ye transfer! Yeni takımı.."
  •  
    Talisca'nın golünü VAR verdi! Çin'de o anlar...

Galatasaray'ın belalısı Selezynov

Akhisarspor'u Galatasaray önünde 1-0 öne geçiren golü atan Selezynov, Sarı-Kırmızılılar'a karşı 6. maçında 6. golünü kaydetti.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'ın belalısı Selezynov
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2018 04:26
Akhisarspor'un Ukraynalı futbolcusu Yevgen Seleznyov, Galatasaray'ı hiçbir karşılaşmada boş geçmiyor...

Sarı-Kırmızılı takıma karşı dün 6. resmi maçına çıkan Seleznyov, karşılaşmanın 5. dakikasında fileleri sarsarak Galatasaray'a karşı 6. golünü kaydetmiş oldu. Dün akşamki finalde Galatasaray savunmasını en çok zorlayan isim olan Ukraynalı golcü, Akhisarspor adına gecenin yıldızı olmayı başardı.

Galibiyette başrol oynadı. Yıldız futbolcu karşılaşma sonrası arkadaşlarıyla birlikte sevinç yaşadı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için