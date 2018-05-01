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Galatasaray'ın bekleri uçuyor

Mariano, Linnes ve Nagatomo'nun üçü de bek, üçü de savunmanın iki kanadında görev yapıyor. Ancak galibiyetlerde sağladıkları katkı, onları çok daha özel, çok daha faydalı hale getiriyor.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray'ın bekleri uçuyor
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01 Mayıs 2018 09:25
Galatasaray'ın bekleri takıma hayat vermeye devam ediyor. Son haftalarda Mariano'nun katkılarını, Beşiktaş derbisinde de Nagatomo ile Linnes devam ettirdi, Cim-Bom zirveden inmedi.

Mariano, geride kalan süreçte 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı futbolcu, ilk golünü Gençlerbirliği'ne karşı atarken, şampiyonluk yolunda çok kritik gözüken Medipol Başakşehir karşılaşmasında kilidi açan isim oldu.

Ocak ayında Inter'den Galatasaray'a gelen Nagatomo da sol bek olarak beklenenden çok daha fazla katkı verdi. Japon futbolcu, ilk asistini Karabük'te yaparken, Türk Telekom Stadı'ndaki Konyaspor maçında da galibiyeti getiren golün ortasında da yine başroldeydi. Nagatomo son derbide ise Fernando'ya "al da at" diye orta yaptı.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes de ligde iki asist yaptı. Beşiktaş maçında oyuna girdikten sonra sergilediği performans ve gol pası ayakta alkışlandı.



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