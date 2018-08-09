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Galatasaray'ın B planı; Martins Indi

Galatasaray, uzun süredir bitirmek istediği Ndiaye ve Denayer için girişimlere hız verecek. Ayrıca Bruno Martins Indi için de görüşme yapılacak.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'ın B planı; Martins Indi
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09 Ağustos 2018 08:23
Süper Kupa maçında Akhisar'a karşı alınan yenilgi ve oynanan kötü futbol sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Ada operasyonu başlıyor... Sarı- Kırmızılı yönetim hedefindeki 3 yıldız için bugünden itibaren temaslara hız verecek.

Yaşanan bu hareketliliğin nedeni, İngiltere'de transfer döneminin bugün bitecek olması... Cimbom ilk olarak uzun süredir görüştüğü Badou Ndiaye'yi bitirecek.

RESMİ İMZA ÇOK YAKINDA
Premier Lig takımlarından beklediği teklifi alamayan Senegalli yıldızın birkaç gün içinde Galatasaray'a dönmesi bekleniyor. Yönetim aynı şekilde Denayer'in kiralanması için de temaslarda bulunacak.

DEFANSTA 'B PLANI' INDİ!
Eğer Belçikalı yıldızla ilgili sorun yaşanırsa rota Martins Indi'ye dönecek... Sarı- Kırmızılılar, Denayer'e alternatif olarak gördüğü Hollandalı yıldızla görüşecek.

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