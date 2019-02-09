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Galatasaray'ın B planı: Aynı anda iki golcü!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, B planı olarak Mbaye Diagne ile Kostas Mitroglou ikilisini aynı anda oynatmayı aklının bir köşesine yazdı.

Kaynak: Türkiye
Galatasaray'ın B planı: Aynı anda iki golcü!
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09 Şubat 2019 11:08
Galatasaray'da yeni transfer Mbaye Diagne'nin cezasını tamamlamasıyla, Senegalli golcü Trabzonspor maçı öncesi Cimbom'un en büyük kozu.

Sarı-kırmızılılarda, bir başka yeni transfer Mitroglou da takıma alışma sürecini tamamladı. Teknik ekibin, zorlu mücadelede öncesi planlarından biri de iki golcüyü de doğrudan sahaya sürmek...

Galatasaray'da Fernando'nun da cezası bulunurken merkez orta sahada Belhanda ile Ndiaye'yi kullanıp ileride Diagne ile Mitroglou'ya görev verilmesi gündemde.

Fatih Terim, cuma günü yapılan idmanda Diagne ile görüşüp "Hazır ol" direktifi verdi.

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