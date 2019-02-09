Galatasaray'da yeni transfer Mbaye Diagne'nin cezasını tamamlamasıyla, Senegalli golcü Trabzonspor maçı öncesi Cimbom'un en büyük kozu.Sarı-kırmızılılarda, bir başka yeni transfer Mitroglou da takıma alışma sürecini tamamladı. Teknik ekibin, zorlu mücadelede öncesi planlarından biri de iki golcüyü de doğrudan sahaya sürmek...Galatasaray'da Fernando'nun da cezası bulunurken merkez orta sahada Belhanda ile Ndiaye'yi kullanıp ileride Diagne ile Mitroglou'ya görev verilmesi gündemde.Fatih Terim, cuma günü yapılan idmanda Diagne ile görüşüp "Hazır ol" direktifi verdi.