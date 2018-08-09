Galatasaray'ın Ankaragücü kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1'inci haftasında yarın deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.
Ankaragücü maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Henry Onyekuru, Lionel Carole, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Doğan Can Davas, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Ankaragücü maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Henry Onyekuru, Lionel Carole, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Doğan Can Davas, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın