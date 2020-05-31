Galatasaray, bu sezon başında takıma katılan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle istenilen performansı gösteremeyen Florin Andone'yi Brighton'a geri göndermeye hazırlanıyor.
Aslan, 2020-21'de Falcao'yu yedekleyecek ismi de Belçika'da buldu. As Kolombiya'nın iddiasına göre; Sarı-Kırmızılılar, El Tigre'nin arkasına Kortrijk'in 21 yaşındaki genç golcüsü Terem Moffi 'yi alacak. Haberde; 'Galatasaray'da El Tigre'ye eşlik edecek oyuncu Brugge'den dönecek olan Diagne değil. Antrenör Fatih Terim, Diagne dönse bile bir golcü daha istiyor ve bu isim Moffi...
'Türkler için büyük potansiyele sahip bir oyuncu' ifadelerine yer verildi.
7 MAÇTA 4 GOL ATTI
Litvanya ekibi Riteriai'den Kortrijk'e 150 bin euroya transfer olan Nijeryalı, 7 maçta 4 gol attı ve değerini 1.3 milyon euroya çıkardı.
MOFFI KİMDİR?
Yaş: 21
Mevki: Forvet
Uyruk: Nijerya
Takımlar: Kauno Zalgiris (Litvanya), Riteriai (Litvanya), Kortrijk (Belçika)
Maç: 48
Gol: 25
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Aslan, 2020-21'de Falcao'yu yedekleyecek ismi de Belçika'da buldu. As Kolombiya'nın iddiasına göre; Sarı-Kırmızılılar, El Tigre'nin arkasına Kortrijk'in 21 yaşındaki genç golcüsü Terem Moffi 'yi alacak. Haberde; 'Galatasaray'da El Tigre'ye eşlik edecek oyuncu Brugge'den dönecek olan Diagne değil. Antrenör Fatih Terim, Diagne dönse bile bir golcü daha istiyor ve bu isim Moffi...
'Türkler için büyük potansiyele sahip bir oyuncu' ifadelerine yer verildi.
7 MAÇTA 4 GOL ATTI
Litvanya ekibi Riteriai'den Kortrijk'e 150 bin euroya transfer olan Nijeryalı, 7 maçta 4 gol attı ve değerini 1.3 milyon euroya çıkardı.
MOFFI KİMDİR?
Yaş: 21
Mevki: Forvet
Uyruk: Nijerya
Takımlar: Kauno Zalgiris (Litvanya), Riteriai (Litvanya), Kortrijk (Belçika)
Maç: 48
Gol: 25
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın