Galatasaray'ın alternatifi Moffi!

Florin Andone'yi kulübü Brighton'a gönderecek olan Galatasaray, Falcao'yu yedekleyecek golcüyü Belçika'da buldu. Cim-Bom'un hedefinde Kortrijk'in genç golcüsü Moffi var.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray'ın alternatifi Moffi!
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31 Mayıs 2020 11:27
Galatasaray, bu sezon başında takıma katılan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle istenilen performansı gösteremeyen Florin Andone'yi Brighton'a geri göndermeye hazırlanıyor.

Aslan, 2020-21'de Falcao'yu yedekleyecek ismi de Belçika'da buldu. As Kolombiya'nın iddiasına göre; Sarı-Kırmızılılar, El Tigre'nin arkasına Kortrijk'in 21 yaşındaki genç golcüsü Terem Moffi 'yi alacak. Haberde; 'Galatasaray'da El Tigre'ye eşlik edecek oyuncu Brugge'den dönecek olan Diagne değil. Antrenör Fatih Terim, Diagne dönse bile bir golcü daha istiyor ve bu isim Moffi...

'Türkler için büyük potansiyele sahip bir oyuncu' ifadelerine yer verildi.

7 MAÇTA 4 GOL ATTI

Litvanya ekibi Riteriai'den Kortrijk'e 150 bin euroya transfer olan Nijeryalı, 7 maçta 4 gol attı ve değerini 1.3 milyon euroya çıkardı.

MOFFI KİMDİR?

Yaş: 21
Mevki: Forvet
Uyruk: Nijerya
Takımlar: Kauno Zalgiris (Litvanya), Riteriai (Litvanya), Kortrijk (Belçika)
Maç: 48
Gol: 25

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