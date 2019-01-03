Adı yıllardır Galatasaray'la anılan Fellaini konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli Menajer Jose Mourinho'nun ısrarla takımda tuttuğu 31 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Marouane Fellaini, artık yolun sonuna geldi.



Manchester United'ın başına geçen Solskjaer, Fellaini'nin yüzüne bile bakmıyor. Çin basınında çıkan haberlere göre; İngiliz ekibi onu son derece uygun bir bedelle elden çıkarmak istiyor. Fellaini'nin kulübüyle 2020 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.



ÖNCELİKLE SATIŞ YAPMALI



Selçuk İnan'ın mukavelesi bu sezon sonunda bitecek. Orta alanda görev yapan diğer isimlerden Ndiaye de kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyiyor. G.Saray bu sebeple Fellaini'yi kadrosuna katabilir. Finansal Fair Play'e göre Sarı-Kırmızılılar'ın kiralık veya bonservisi elinde olan futbolculara yönelmesinde bir sakınca yok. Ancak bonservis ödeyebilmesi için öncelikle satış yapması gerekiyor. Bu sebeple Fellaini'nin gelişi, yeni satışa bağlı.



FATİH TERİM SICAK BAKIYOR



Bu sezon Premier Lig'de 14 maça çıkan Belçikalı futbolcu, gol atma başarısı gösteremedi. 2 asistte kaldı. Fellaini konusunda Everton Kulübü'nün de adı geçiyor ancak onlar bu ilgiyi yalanladı. G.Saray, makul bir bonservis bedeliyle işi bitirmeye çalışacak. Fellaini konusuna, "Fırsat transferi" gözüyle bakılıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in de tecrübeli futbolcuya onay verdiği belirtildi. Tarafların yakında masaya oturması bekleniyor.



