Galatasaray'ın acı tablosu: Gol atamıyor, havlu atıyor

Süper Lig'de 7 maçı boş geçen Galatasaray, yarışta ağır yara aldı. Cimbom, 2-0'lık Rize yenilgisiyle zirvenin 6 puan gerisine düşerken bu sezon oynadığı maçların yüzde 26'sında suskun kaldı. 4 kulvardaki 40 resmi karşılamanın 14'ünde de tablo aynıydı

Haber; Sabah
Galatasaray'ın acı tablosu: Gol atamıyor, havlu atıyor
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18 Haziran 2020 09:28
Deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 7. kez bir maçı gol atamadan tamamladı. Sarı-kırmızılıların ligdeki gol bulamama oranı ise %26 oldu. Cimbom, şampiyon olduğu geçen sezon 5, 2017- 18'de da sadece 4 maçta ağları sarsamamıştı. G.Saray, ayrıca Devler Ligi'ndeki 6 grup maçının sadece 1'inde gol sevinci yaşamıştı.

1.4 ORTALAMADA KALDILAR

Forvet hattına en büyük yatırımı yaptığı dönemde en az katkıyı alan Aslan, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa da listeye dahil edildiğinde bu sezon 4 kulvarda çıktığı 40 resmi maçın tam 14'ünü suskun tamamladı.

Bu karşılaşmalarda bulduğu 56 golle maç başına 1.4 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan ve kupadan erken elendikten sonra Süper Lig'de şampiyonluk yarışının 6 puan uzağında kaldı. Son 7 haftaya girilirken umutlar azaldı.

SÜPER LİG: 7 MAÇ
Aslan'ın sessiz kaldığı maçlar
Denizli-Galatasaray 2-0
Galatasaray-F.Bahçe 0-0
G.Birliği-Galatasaray 0-0
Beşiktaş-Galatasaray 1-0
Galatasaray-Başakşehir 0-1
Galatasaray-Beşiktaş 0-0
Ç.Rize-Galatasaray 2-0

AVRUPA: 5 MAÇ
C.Brugge-Galatasaray 0-0
Galatasaray-PSG 0-1
Galatasaray-R. Madrid 0-1
R.Madrid-Galatasaray 6-0
PSG-Galatasaray 5-0

TÜRKİYE KUPASI: 2 MAÇ
Galatasaray-Tuzlaspor 0-2
Alanya-Galatasaray 2-0

 



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