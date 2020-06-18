Galatasaray'ın acı tablosu: Gol atamıyor, havlu atıyor

Deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 7. kez bir maçı gol atamadan tamamladı. Sarı-kırmızılıların ligdeki gol bulamama oranı ise %26 oldu. Cimbom, şampiyon olduğu geçen sezon 5, 2017- 18'de da sadece 4 maçta ağları sarsamamıştı. G.Saray, ayrıca Devler Ligi'ndeki 6 grup maçının sadece 1'inde gol sevinci yaşamıştı.



1.4 ORTALAMADA KALDILAR



Forvet hattına en büyük yatırımı yaptığı dönemde en az katkıyı alan Aslan, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa da listeye dahil edildiğinde bu sezon 4 kulvarda çıktığı 40 resmi maçın tam 14'ünü suskun tamamladı.



Bu karşılaşmalarda bulduğu 56 golle maç başına 1.4 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan ve kupadan erken elendikten sonra Süper Lig'de şampiyonluk yarışının 6 puan uzağında kaldı. Son 7 haftaya girilirken umutlar azaldı.



SÜPER LİG: 7 MAÇ

Aslan'ın sessiz kaldığı maçlar

Denizli-Galatasaray 2-0

Galatasaray-F.Bahçe 0-0

G.Birliği-Galatasaray 0-0

Beşiktaş-Galatasaray 1-0

Galatasaray-Başakşehir 0-1

Galatasaray-Beşiktaş 0-0

Ç.Rize-Galatasaray 2-0



AVRUPA: 5 MAÇ

C.Brugge-Galatasaray 0-0

Galatasaray-PSG 0-1

Galatasaray-R. Madrid 0-1

R.Madrid-Galatasaray 6-0

PSG-Galatasaray 5-0



TÜRKİYE KUPASI: 2 MAÇ

Galatasaray-Tuzlaspor 0-2

Alanya-Galatasaray 2-0







