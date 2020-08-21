Galatasaray'ın 5 hazırlık maçı ve tarihleri belli oldu

Galatasaray'da hazırlık maçlarının programları netleşti. İşte sarı-kırmızılıların programı...

Haber; Sporx.com
Galatasaray'ın 5 hazırlık maçı ve tarihleri belli oldu
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21 Ağustos 2020 11:53
Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da hazırlık maç programları da netleşti.

Sarı-kırmızılılar 24 Ağustos Pazartesi günü Eyüpspor, 28 Ağustos Cuma günü ise İstanbulspor ile 31 Ağustos Pazartesi ise Ümraniyespor'la Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

Florya'daki bu iki hazırlık maçının ardından Cimbom, lig öncesi en ciddi sınavını Gaziantep FK ve Kasımpaşa karşısında verecek. Maçlar 3 ve 5 Eylül'de Türk Telekom'da... 

🗓️24 Ağustos🆚Eyüpspor
🕔17:00 📍Florya
 
🗓️28 Ağustos🆚İstanbulspor
🕔17:00 📍Florya
 
🗓️31 Ağustos🆚Ümraniyespor
🕔16:00 📍Florya
 
🗓️03 Eylül🆚Gaziantep FK
🕔17:00 📍Ali Sami Yen
 
🗓️05 Eylül🆚Kasımpaşa
🕔17:00 📍Ali Sami Yen


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