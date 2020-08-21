Galatasaray'ın 4 hazırlık maçı ve tarihleri belli oldu

Galatasaray'da hazırlık maçlarının programları netleşti. İşte sarı-kırmızılıların programı...

Galatasaray'ın 4 hazırlık maçı ve tarihleri belli oldu
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21 Ağustos 2020 11:53
Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da hazırlık maç programları da netleşti.

Sarı-kırmızılılar pazartesi günü Eyüpspor, çarşamba günü ise İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Florya'daki bu iki hazırlık maçının ardından Cimbom, lig öncesi en ciddi sınavını Gaziantep FK ve Kasımpaşa karşısında verecek. Maçlar 3 ve 6 Eylül'de Türk Telekom'da...

24 Ağustos 🆚Eyüpspor
26 Ağustos 🆚İstanbulspor
03 Eylül     🆚Gaziantep FK
06 Eylül     🆚Kasımpaşa



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