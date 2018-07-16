Galatasaray'ın 3. transferi; Serdar Gürler

Galatasaray birçok kulübün peşinden koştuğu Serdar Gürler'i kadrosuna katıyor.

15 Temmuz 2018 10:07
Galatasaray'ın 3. transferi; Serdar Gürler
Transfere Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru ile başlayan Galatasaray, bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ın da çok istediği Serdar Gürler'in transferini büyük ölçüde bitirdi. Aslan, 26 yaşındaki oyuncu ve kulübü Osmanlıspor ile 1 yıllık kiralama konusunda el sıkıştı. Tarafların son pürüzleri gidermek için görüştüğü öğrenildi. Serdar Gürler'in imzasıyla ilgili resmi açıklama her an gelebilir. Fatih Terim, yeni öğrencisinin kampa katılmasını dört gözle bekliyor.

29 maçta 12 gol

Serdar, Osmanlıspor'un ligden düştüğü geçtiğimiz sezon performansıyla büyük beğeni topladı. Milli takıma kadar yükselen başarılı kanat oyuncusu, ligi 29 maçta attığı 12 gol ve yaptığı 5 asistle tamamladı. Her iki kanatta da forma giyebilen 26 yaşındaki futbolcu, forvette de görev yapabiliyor.



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