Galatasaray'ın Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor maçında ilk yarıda yapılan bariz hatalar dikkat çekti.



Mücadelenin henüz 2. dakikasında Saracchi'nin geriye doğru kullandığı taç atışında Luyindama'nın büyük hatası sonrası araya giren ve topu kapan Samudio, karşı karşıya pozisyonda Muslera'nın üzerinden harika bir aşırtmayla topu ağlara yolladı



Luyindama'nın hatasıyla geriye düşülmesine karşın Galatasaray, Yedlin ve Emre Akbaba'nın kaydettiği gollerle tekrar öne geçmeyi başardı.



BU KEZ BENZER HATA MARCAO'DAN



Karşılaşmanın 40. dakikasında ise Marcao önündeki topu sektirdi ve kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin, düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, hem Luyindama hem Marcao'nun hataları sebebiyle yenilen gollerden sonra sosyal medyadan çok sayıda paylaşımda bulundu.



SON MAÇTA HENRIQUE KAÇIRMIŞTI



Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçta da skor 0-0 iken Luyindama, benzer bir hata yapmış ve Henrique, Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çevirememişti.



LINNES'İN HATASINI SİVASSPOR DEĞERLENDİRDİ



Ligde 29. haftada oynanan karşılaşmada ise yine bir savunma oyuncusu Martin Linnes'in yaptığı hata, Galatasaray'ı geriye düşürmüştü.



Norveçli oyuncu, geri pas tercihinde hata yapmış ve Max Gradel'in bulduğu golle Sivasspor öne geçmişti.



FATİH TERİM UYARDI AMA...



Süper Lig'de geçen hafta oynanan Galatasaray-Kayserispor maçının ardından Fatih Terim, savunmada yapılan hatalara dikkat çekmiş ve "Değişikliklerden sonra tehlike yaşamadık. Biz baktık ki, tehlike yaşamıyoruz kendimize tehlike yaşatıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın huyu var, o da değişecek inşallah" şeklinde açıklama yapmıştı.



7 YIL SONRA BİR İLK



Rizespor'a 4-3 yenilen Galatasaray, Nisan 2014'teki Kasımpaşa maçından (0-4) bu yana ilk kez Süper Lig'de oynadığı bir iç saha karşılaşmasında dört gol yedi



G.SARAY'DA YİNE ÇİFT SANTRFOR



Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçından sonra Çaykur Rizespor karşılaşmasına da çift santrforla çıktı.



Fatih Terim, devre arasında transfer edilen Mustafa Muhammed ile Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu bu hafta da hücumda birlikte görevlendirdi.



TAYLAN YERİNE ETEBO



Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yendiği müsabakada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı, karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı.



Teknik direktör Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında Taylan Antalyalı'nın yerine Oghenekaro Etebo'ya görev verdi.



