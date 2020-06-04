Süper Lig'in ikinci yarısında ilk yarıya oranla bambaşka bir görüntü sergileyen Galatasaray'ı ne kadar iyi hatırlıyorsun? Testimiz biraz zor ancak 10/10 yapmana engel değil...
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Galatasaray'ın 26 haftada yaşadıklarını ne kadar hatırlıyorsun?
Süper Lig'in ikinci yarısında atak yapan Galatasaray'ı koronavirüs öncesinde ne kadar hatırlıyorsun? Testimize buyrun...
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04 Haziran 2020 18:21
Galatasaray
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