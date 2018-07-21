Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Rakip Valencia...

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki üçüncü maçında Valencia ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın karşılaşma öncesinde ilk 11'i beli oldu.
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Galatasaray'ın 11'i: İsmail, Linnes, Donk, Maicon, Carole, Selçuk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
Valencia'nın 11'i: Jaume, Centelles, Garay, Diakhaby, Vezo, Medran, Racic, Soler, Gil, Jordi Escobar, Zaza
İsviçre'nin Fribourg kentinde Stade St. Léonard'da oynanacak karşılaşma 21 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.30'da başlayacak. Karşılaşma D Smart platformunda Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
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Galatasaray'ın karşılaşma öncesinde ilk 11'i beli oldu.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!
Galatasaray'ın 11'i: İsmail, Linnes, Donk, Maicon, Carole, Selçuk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
Valencia'nın 11'i: Jaume, Centelles, Garay, Diakhaby, Vezo, Medran, Racic, Soler, Gil, Jordi Escobar, Zaza
İsviçre'nin Fribourg kentinde Stade St. Léonard'da oynanacak karşılaşma 21 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.30'da başlayacak. Karşılaşma D Smart platformunda Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın