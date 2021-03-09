Sezon başında Erzincan'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray, ocak ayında Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed gibi genç isimleri transfer etti. Bonservis bedeli ödenmeden alınan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray camiasını gösterdiği performansla memnun etti. Henüz ilk 11 oyuncusu olamasa da Terim'in şans verdiği maçları iyi değerlendiren Aktürkoğlu, 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüpte gençlik operasyonu sezon sonunda da devam edecek. Alt ligleri yakından takip eden Galatasaray'ın radarına Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz takıldı.Kerem'deki gelişimden çok memnun kalan sarı-kırmızılı kulüp, benzer profilde gelecek vaadeden kanat oyuncusu aramaya başladı. 1. Lig'de 25 maçta 5 gol-2 asiste imzasını koyan Barış Alper de Galatasaray'ın dikkatini çekti.Sağ ayağını kullanan ve sol açık oynayan 2000 doğumlu hücum oyuncusunun Keçiörengücü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ümit Milli Takım'a çağrılan Barış Alper'i izleyen sarı-kırmızılılar, teklif yapma kararı aldı. Genç oyuncu da Fatih Terim faktöründen dolayı önceliğini Galatasaray'a verdi.