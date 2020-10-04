Galatasaray'ı yıkan Yusuf Erdoğan: "Huzurluyum"

Galatasaray'ı yıkan golü atan Yusuf Erdoğan maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Galatasaray'ı yıkan Yusuf Erdoğan: 'Huzurluyum'
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04 Ekim 2020 21:15
Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta tek golü atan Yusuf Erdoğan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a karşı güzel bir gol attığını vurgulayan Yusuf Erdoğan, "Hocamız ilk geldiği günden beri 3. bölgede, özelliklerinizi kullanın, özgürsünüz diyor. Biz de öyle yapıyoruz. Sağ sol fark etmiyor. Her tarafta oynamak önemli. Aytaç'ın muhteşem pası vardı. Kardeşim geçen sene olduğu gibi asistlerine devam ediyor. Güzel gol attım. Huzurlu gece, güzel galibiyet. Geçen haftayı iyi telafi ettik. Geçen sene bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz." dedi.

Kasımpaşa'nın hedeflerinden bahseden Erdoğan, "
Futbolun içinden gelen bir insan Mehmet Hoca. Bize istediğimiz motivasyonu, güveni veriyor. Top kaybetmemiz, hatalı pas yapmamız önemli değil onun için. Üstüne gitmeyince serzenişte bulunuyor. Biz iyi bir ekibiz. Gerçekten iyi bir havamız var. Bunu bozmadan devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



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