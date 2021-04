Galatasaray'ı yıkan Diouf konuştu!

Hatayspor forması altında Galatasaray'a iki gol birden atan Mame Biram Diouf maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'a karşı kazanmanın çok önemli olduğunu ifade eden Diouf, "Galip gelmek her zaman çok güzel. Tatilden döndükten sonra çok iyi çalıştık. Hocamızın söylediği her şeyi yaptık. Galatasaray'a karşı çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.



Hatay'da kariyerinin en golcü ikinci sezonunu yaşaması



"Hep ait olduğum takım için çalıştım. Sürekli çalıştım. Her zaman aynı şeyi yapıyorum ben. Kendimi hep daha iyisi için zorluyorum"



Muslera'nın forması alması hakkında da konuşan Diouf, "Muslera'nın formasını almak için maçtan sonra sahada bekledim. Gelmeyince soyunma odasına gittim ve aldım" şeklinde konuştu.





YUSUF ABDİOĞLU'NUN SÖZLERİ



"Zor maç olacaktı, bu belliydi. Bizim de kendimize göre hedefimiz var. UEFA'ya kalmak istiyoruz. Sahada mücadele ettik. Taktik disipline bağlı kaldık. 3 golle 3 puan aldık, haklı bir galibiyetti. Daha da fazla atardık ama olsun bu da bize yeter.Hocamız Galatasaray analizinde arkayı boşaltmamamız, ortayı kapatmamız gerektiğini söyledi. Öyle yaptık ve kazandık."