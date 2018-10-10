HAZIRLIK ÇOKTAN BAŞLADI

KEMERBURGAZ ARAZİSİ, SPORTİF AŞ SERMAYESİNDE

Galatasaray sermaye artışından beklediği rakamlara ulaşamazsa yepyeni bir süreç başlayacak. O da futbolcu satış süreci. Müşteri beklenen 3 isim var. Maicon, Belhanda ve Feghouli...Maicon, gitmeye sıcak bakıyor ancak Belhanda ve Feghouli'nin sorun çıkarma ihtimali yüksek.Maicon'un gidişi halinde ikinci yarıda takıma en az bir stoper ve bir santrfor katılması zorunlu hale gelecek. Bu da şartlar düşünüldüğünde ancak kiralık olarak hayata geçebilir. Fatih Terim de en zor duruma kendisini hazırlamış durumda...Ozan Kabak'ı takıma ısındırmaya başladı. Scout ekibine de özellikle önümüzdeki 10 gün içinde oynanacak milli maçları yakından takip etmeleri talimatını verdi.UEFA'nın aldığı karar sonrasında yılsonuna kadar 29 milyon euro bulmak zoruna olan Galatasaray'da gözler bedelli sermaye artırımına çevrildi.Genel kuruldan Kemerburgaz'daki arazi için izin alan yönetim, bu gayrimenkulü Sportif AŞ sermayesinin içine koyacak. Bu sayede gerekli olan kaynağı yaratarak bedelli sermaye artırımı için SPK'dan izin koparmaya çalışacak.Asıl merak edilen ise sermaye artırımından gelecek rakamın beklentileri karşılayıp karşılamayacağı...