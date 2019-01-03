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Galatasaray'ı tedirgin eden Onyekuru gelişmesi

Borussia Dortmund ve Valencia'nın, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru'yu kadrosuna katmak istediği öne sürülüyor.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'ı tedirgin eden Onyekuru gelişmesi
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03 Ocak 2019 09:44
Sezon başında Everton'dan Galatasaray'a kiralanan ve başarılı bir ilk devreyi geride bırakan Henry Onyekuru'nun hayranları artıyor!.

İspanya'dan Valencia ve Almanya'dan Borussia Dortmund'un yeni sezonda Nijeryalı yıldızı kadrosunda düşündüğü belirtiliyor. Sezonun bitmesinin ardından iki kulübün de Everton'la masaya oturup bonservis pazarlığı yapacağı gelen bilgiler arasında. Onyekuru'nun satın alma opsiyonuna sahip olmayan Galatasaray cephesi ise gelişmeleri tedirginlikle takip ediyor.

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