MBAYE DIAGNE KATILACAK

PUAN FARKI 8'E ÇIKTI

Yeni transferlerin takıma katılmasıyla beklentileri yükselten Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında puan kaybetmesi keyifleri biraz kaçırdı.Ancak şampiyonluk hedefi bitmedi. Güney ekibi karşısında geriye düşen ve Feghouli'nin attığı golle 1 puanı kurtaran sarı-kırmızılılar bu maçı bir kenara bıraktı. Hatay ile oynanacak çeyrek final maçı ve Trabzonspor derbisine kilitlendi.Galatasaray iki rakibini de Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak. Önce yarı final için avantajlı bir skor arayacak ardından da lig mücadelesine dönecek.İki maçı kazanıp çıkışa geçmek ve şampiyonluk şansını devam ettirmek isteyen oyuncuların, Alanyaspor karşılaşmasının ardından galibiyet yemini ettikleri öğrenildi. Bu arada oyuncular özellikle de Trabzonspor karşılaşmasına büyük önem veriyor. İlk yarıda 4-0 yenildikleri rakiplerinden rövanşı almayı hedefliyorlar. Hatayspor maçıyla cezasını tamamlayacak olan Mbaye Diagne, Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki en büyük silahı olacak. Ayrıca yeni oyuncuların da bu sürede adaptasyon sürecini atlatması bekleniyor.Galatasaray, Alanyaspor beraberliğine rağmen şampiyonluk hedefini son ana kadar kovalamayı hedeflerken karşı tarafta ise Başakşehir yoluna kayıpsız devam ediyor. Turuncu-lacivertli takım dün de Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Galatasaray ile Başakşehir arasındaki puan farkı da 8'e çıktı. Lider Başakşehir gelecek hafta sahasında Erzurumspor'u konuk edecek.