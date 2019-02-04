  •  
    23 numara için itiraflar! İlhan Mansız, Nuri ve...
  •  
    G.Saray'da Giuliano'nun yanına doğru TRANSFER
  •  
    Nagatomo'dan Shinji'ye çağrı; "Bize öğretsene"
  •  
    Ljajic'ten ilginç açıklama ''Karar Şenol Güneş'in''
  •  
    Güneş'ten Quaresma cevabı: "Bilemiyorum"

Galatasaray'ı hırs bastı! Milat derbi olacak...

Yenilenmiş Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında 2 puan bırakırken bu durum takımı daha da hırslandırdı. Oyuncular önce Hatay karşısında yarı final kapısını aralamak ardından da Trabzon'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'ı hırs bastı! Milat derbi olacak...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2019 09:24
Yeni transferlerin takıma katılmasıyla beklentileri yükselten Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında puan kaybetmesi keyifleri biraz kaçırdı.

Ancak şampiyonluk hedefi bitmedi. Güney ekibi karşısında geriye düşen ve Feghouli'nin attığı golle 1 puanı kurtaran sarı-kırmızılılar bu maçı bir kenara bıraktı. Hatay ile oynanacak çeyrek final maçı ve Trabzonspor derbisine kilitlendi.

Galatasaray iki rakibini de Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak. Önce yarı final için avantajlı bir skor arayacak ardından da lig mücadelesine dönecek.

MBAYE DIAGNE KATILACAK

İki maçı kazanıp çıkışa geçmek ve şampiyonluk şansını devam ettirmek isteyen oyuncuların, Alanyaspor karşılaşmasının ardından galibiyet yemini ettikleri öğrenildi. Bu arada oyuncular özellikle de Trabzonspor karşılaşmasına büyük önem veriyor. İlk yarıda 4-0 yenildikleri rakiplerinden rövanşı almayı hedefliyorlar. Hatayspor maçıyla cezasını tamamlayacak olan Mbaye Diagne, Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki en büyük silahı olacak. Ayrıca yeni oyuncuların da bu sürede adaptasyon sürecini atlatması bekleniyor.

PUAN FARKI 8'E ÇIKTI

Galatasaray, Alanyaspor beraberliğine rağmen şampiyonluk hedefini son ana kadar kovalamayı hedeflerken karşı tarafta ise Başakşehir yoluna kayıpsız devam ediyor. Turuncu-lacivertli takım dün de Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Galatasaray ile Başakşehir arasındaki puan farkı da 8'e çıktı. Lider Başakşehir gelecek hafta sahasında Erzurumspor'u konuk edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için