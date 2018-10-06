Galatasaray'ı durduran Casillas, milli takıma dönebilir!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Porto'da maçın adamı seçilen Iker Casillas, İspanya Milli Takımı'na dönmek istiyor.İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Iker Casillas iki yıl aradan sonra İspanya Milli Takımı'na geri dönmek istiyor.Haberde; Casillas'ın, İspanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Luis Enrique ile bir görüşme yapacağı belirtildi.İlk kez 19 yaşındaki milli takım forması fiyen Iker Casillas, 167 maçta görev aldı.