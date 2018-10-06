Galatasaray'ı durduran Casillas, milli takıma dönebilir!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Porto'da maçın adamı seçilen Iker Casillas, İspanya Milli Takımı'na dönmek istiyor.
İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Iker Casillas iki yıl aradan sonra İspanya Milli Takımı'na geri dönmek istiyor.
Haberde; Casillas'ın, İspanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Luis Enrique ile bir görüşme yapacağı belirtildi.
İlk kez 19 yaşındaki milli takım forması fiyen Iker Casillas, 167 maçta görev aldı.
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İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Iker Casillas iki yıl aradan sonra İspanya Milli Takımı'na geri dönmek istiyor.
Haberde; Casillas'ın, İspanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Luis Enrique ile bir görüşme yapacağı belirtildi.
İlk kez 19 yaşındaki milli takım forması fiyen Iker Casillas, 167 maçta görev aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın