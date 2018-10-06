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Galatasaray'ı durduran Casillas, milli takıma dönebilir!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanan maçta performansıyla dikkat çeken Porto'nun file bekçisi Iker Casillas'ın 2 yıl aradan sonra İspanya Milli Takımı'na çağrılabileceği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ı durduran Casillas, milli takıma dönebilir!
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06 Ekim 2018 00:33
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Porto'da maçın adamı seçilen Iker Casillas, İspanya Milli Takımı'na dönmek istiyor.

İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Iker Casillas iki yıl aradan sonra İspanya Milli Takımı'na geri dönmek istiyor.

Haberde; Casillas'ın, İspanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Luis Enrique ile bir görüşme yapacağı belirtildi.

İlk kez 19 yaşındaki milli takım forması fiyen Iker Casillas, 167 maçta görev aldı.

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