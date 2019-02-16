Galatasaray camiası 2-1 kaybedilen Benfica maçının faturasını penaltı yaratan İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'ya çıkardı…1984 doğumlu hakemin bir özelliği çok dikkat çekici. İspanyol hakem Portekiz sınırından sadece 1.5 saat uzaktaki Extramadura kentinde yaşıyor. Ayrıca yaşadığı şehirle Benfica'nın şehri Lizbon arası arabayla sadece 3.5 saat.Gil Manzano, İspanya'da "kralların hakemi" olarak tanınıyor. Barçalı Pique kendisine "lütfen hakemlik yapma. Başka bir iş arıyorsan ben sana yardımcı olacağım söz" dedi.Lionel Messi 2-2'lik Girona maçından sonra kendisine elini uzatan Manzano'nun elini sıkmadı. Villarreal taraftarları 2-1 kaybettikleri Real Madrid maçın sonra arabasının camına "hırsız" çıkartması yapıştırdı.Gil Manzano ilginç bir kişilik. Kasım ayında Onda Cero radyosuna verdiği röportajda, "İnsanlar hakemlerle sadece hata yaptığı zamanlar ilgilenirler. Hata yapıyoruz ama bir önceki maçta kendi aleyhlerine hata yaptığım oyuncular, bir sonraki maçta lehlerine hata yapınca bana melek gibi davranıyor" sözlerini kullanmıştı.