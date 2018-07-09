Galatasaray'ı bekleyen yoğun fikstür

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunun fikstür çekiminin yapılmasının ardından, Galatasaray'ın sezonun ilk yarısında en kritik haftaları da belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de grup aşamasından katılacak Galatasaray'ın özellikle 2/3 Ekim ile 6/7 Kasım arasındaki 35 günde zorlu bir dönemden geçecek. Galatasaray bu tarihlerde 3'ü Şampiyonlar Ligi, biri Fenerbahçe derbisi olmak üzere 4 Spor Toto Süper Lig maçına çıkacak.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki rakipleri ve maç tarihleri ise 30 Ağustos tarihinde yapılacak kura çekiminde belli olacak.
İŞTE GALATASARAY'IN EN YOĞUN DEVLER LİGİ VE SÜPER LİG DÖNEMİ...
16 EYLÜL, Galatasaray - Kasımpaşa
18/19 Eylül, Şampiyonlar Ligi 1. hafta
23 EYLÜL, Akhisarspor - Galatasaray
29 EYLÜL, Galatasaray - Erzurumspor
2/3 Ekim, Şampiyonlar Ligi 2. hafta
7 EKİM, Antalyaspor - Galatasaray
20 EKİM, Galatasaray - Bursaspor
23/24 Ekim, Şampiyonlar Ligi 3. hafta
28 EKİM, Malatyaspor - Galatasaray
3/4 KASIM, Galatasaray - Fenerbahçe
6/7 Kasım, Şampiyonlar Ligi 4. hafta
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de grup aşamasından katılacak Galatasaray'ın özellikle 2/3 Ekim ile 6/7 Kasım arasındaki 35 günde zorlu bir dönemden geçecek. Galatasaray bu tarihlerde 3'ü Şampiyonlar Ligi, biri Fenerbahçe derbisi olmak üzere 4 Spor Toto Süper Lig maçına çıkacak.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki rakipleri ve maç tarihleri ise 30 Ağustos tarihinde yapılacak kura çekiminde belli olacak.
İŞTE GALATASARAY'IN EN YOĞUN DEVLER LİGİ VE SÜPER LİG DÖNEMİ...
16 EYLÜL, Galatasaray - Kasımpaşa
18/19 Eylül, Şampiyonlar Ligi 1. hafta
23 EYLÜL, Akhisarspor - Galatasaray
29 EYLÜL, Galatasaray - Erzurumspor
2/3 Ekim, Şampiyonlar Ligi 2. hafta
7 EKİM, Antalyaspor - Galatasaray
20 EKİM, Galatasaray - Bursaspor
23/24 Ekim, Şampiyonlar Ligi 3. hafta
28 EKİM, Malatyaspor - Galatasaray
3/4 KASIM, Galatasaray - Fenerbahçe
6/7 Kasım, Şampiyonlar Ligi 4. hafta
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın