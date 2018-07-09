Galatasaray'ı bekleyen yoğun fikstür

18/19 Eylül, Şampiyonlar Ligi 1. hafta

2/3 Ekim, Şampiyonlar Ligi 2. hafta

23/24 Ekim, Şampiyonlar Ligi 3. hafta

6/7 Kasım, Şampiyonlar Ligi 4. hafta

'de 2018/2019 sezonunun fikstür çekiminin yapılmasının ardından,'ın sezonun ilk yarısında en kritik haftaları da belli oldu.'ne de grup aşamasından katılacak Galatasaray'ın özellikle 2/3 Ekim ile 6/7 Kasım arasındaki 35 günde zorlu bir dönemden geçecek. Galatasaray bu tarihlerde 3'ü Şampiyonlar Ligi, biri Fenerbahçe derbisi olmak üzere 4 Spor Toto Süper Lig maçına çıkacak.Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki rakipleri ve maç tarihleri ise 30 Ağustos tarihinde yapılacak kura çekiminde belli olacak.