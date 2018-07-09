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Galatasaray'ı bekleyen yoğun fikstür

Süper Lig'deki fikstür çekiminin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak Galatasaray, bu dönemde çok yoğun bir maç trafiğine girecek.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'ı bekleyen yoğun fikstür
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09 Temmuz 2018 16:01
Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunun fikstür çekiminin yapılmasının ardından, Galatasaray'ın sezonun ilk yarısında en kritik haftaları da belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de grup aşamasından katılacak Galatasaray'ın özellikle 2/3 Ekim ile 6/7 Kasım arasındaki 35 günde zorlu bir dönemden geçecek. Galatasaray bu tarihlerde 3'ü Şampiyonlar Ligi, biri Fenerbahçe derbisi olmak üzere 4 Spor Toto Süper Lig maçına çıkacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki rakipleri ve maç tarihleri ise 30 Ağustos tarihinde yapılacak kura çekiminde belli olacak.

İŞTE GALATASARAY'IN EN YOĞUN DEVLER LİGİ VE SÜPER LİG DÖNEMİ...

16 EYLÜL, Galatasaray - Kasımpaşa
18/19 Eylül, Şampiyonlar Ligi 1. hafta
23 EYLÜL, Akhisarspor - Galatasaray
29 EYLÜL, Galatasaray - Erzurumspor
2/3 Ekim, Şampiyonlar Ligi 2. hafta
7 EKİM, Antalyaspor - Galatasaray
20 EKİM, Galatasaray - Bursaspor
23/24 Ekim, Şampiyonlar Ligi 3. hafta
28 EKİM, Malatyaspor - Galatasaray
3/4 KASIM, Galatasaray - Fenerbahçe
6/7 Kasım, Şampiyonlar Ligi 4. hafta




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