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Galatasaray'ı bekleyen tehlike

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor.

Galatasaray'ı bekleyen tehlike
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27 Ekim 2018 11:20
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 9 haftada topladığı 19 puanla zirvede yer alıyor. 3. haftası geride kalan Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 puanla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılıları zorlu bir süreç bekliyor.

Süper Lig'de deplasmanda kazanmakta zorlanan ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı tek deplasman maçını da kaybeden Galatasaray, önündeki 7 maçın 5'ini deplasmanda oynayacak.

2 Şampiyonlar Ligi ve ligdeki Beşiktaş deplasmanının da içinde bulunduğu 5 maç şunlar;

Yeni Malatyaspor
Schalke 04
Kayserispor
Lokomotiv Moskova
Beşiktaş

Bu maçlar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki durumunu büyük ölçüde belirlemiş olacak.

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