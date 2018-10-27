Galatasaray'ı bekleyen tehlike

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 9 haftada topladığı 19 puanla zirvede yer alıyor. 3. haftası geride kalan Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 puanla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılıları zorlu bir süreç bekliyor.
Süper Lig'de deplasmanda kazanmakta zorlanan ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı tek deplasman maçını da kaybeden Galatasaray, önündeki 7 maçın 5'ini deplasmanda oynayacak.
2 Şampiyonlar Ligi ve ligdeki Beşiktaş deplasmanının da içinde bulunduğu 5 maç şunlar;
Yeni Malatyaspor
Schalke 04
Kayserispor
Lokomotiv Moskova
Beşiktaş
Bu maçlar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki durumunu büyük ölçüde belirlemiş olacak.
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Süper Lig'de deplasmanda kazanmakta zorlanan ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı tek deplasman maçını da kaybeden Galatasaray, önündeki 7 maçın 5'ini deplasmanda oynayacak.
2 Şampiyonlar Ligi ve ligdeki Beşiktaş deplasmanının da içinde bulunduğu 5 maç şunlar;
Yeni Malatyaspor
Schalke 04
Kayserispor
Lokomotiv Moskova
Beşiktaş
Bu maçlar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki durumunu büyük ölçüde belirlemiş olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın