Galatasaray'ın karşısında bugün Lizbon'da daha güçlü bir rakip olacak.haberine göre; Benfica'da İstanbul'daki maça getirilmeyenToplam değeri 71.5 milyon Euro olan 4 oyuncu bu sezon 38 gol, 25 asistlik katkı verdi.Kırmızı beyazlıların İstanbul'da forma giymeyen bu 4 yıldızının değeri ise Galatasaray'ın sahaya çıkacak ilk 11'ini dahi sollamış durumda! Zira sarı kırmızılılarda, muhtemel ilk 11'deki oyuncuların toplam değeri 57 milyon 750 bin Euro...Yani Benfica'nın dört yıldızının değerinin toplamı bile değil. Benfica'nın 4 oyuncusundan Pizzi, Silva ve Grimaldo'nun bugün ilk 11'de görev alması bekleniyor.Galatasaray'da sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando ile sakatlığı bununan Linnes, Benfica'ya karşı oynayamayacak.Avrupa Ligi'nde Benfica karşısında Türk Telekom Stadı'nda alınan 2-1'lik skor herkesin moralini bozmuştu. Teknik direktör Fatih Terim ve öğrencileri ise pes etmiş değil.Deneyimli çalıştırıcı, bugün oynanacak karşılaşmada son maçların formda isimleri Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'ya güveniyor.Başarılı hoca "Kalitenizi biliyorum. Şimdi bunu bir kez daha herkese gösterme fırsatı geldi. Benfica'yı sizin performansınızla eleyebiliriz. Çıkıp ve elinizden gelenin fazlasını yapın. İkinize de çok güveniyorum" diye konuştu.Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında muhteşem oynayan ve hafta boyunca da çok iyi çalışan Kuzey Afrikalı oyuncuların da Terim'e tur sözü verdikleri kaydedildi.