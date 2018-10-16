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Galatasaray'ı 23 günde bekleyen 6 kritik sınav!

Milli ara sonrası Galatasaray'ı çok zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, 23 gün içinde, 1'i Fenerbahçe derbisi, 2'si Şampiyonlar Ligi'nde Schalke sınavı, 3 de Süper Lig maçı olmak üzere 6 kritik sınava çıkacak.

Galatasaray'ı 23 günde bekleyen 6 kritik sınav!
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16 Ekim 2018 11:53
Galatasaray'ı önümüzdeki 23 günlük süreçte, çok zorlu bir fikstür bekliyor... Milli ara sonrası sezona kaldığı yerden devam edecek olan Sarı-Kırmızılı ekip hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde son derece kritik 6 sınava çıkacak. Yani Aslan, ortalama her 4 günden daha az bir vakitte maç oynamış olacak. Üstelik, bu 6 karşılaşmadan 1'i Fenerbahçe derbisi...

Viraj sonunda milli maçlar

Aslan'ın ilk rakibi cuma günü Türk Telekom Stadı'nda Bursaspor olacak. Bu karşılaşmayı takip eden çarşamba günü, Aslan Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'yi ağırlayacak. Sadece 4 gün sonra ligde Yeni Malatya deplasmanına gidecek olan Cim Bom, aynı hafta cuma günü kendi sahasında Fenerbahçe derbisine çıkacak. Bu dev maç sonrası salı günü Almanya'da Schalke rövanşı, dönüşte de cumartesi günü ligde Kayserispor deplasmanı, Galatasaray'ı bekleyen diğer sınavlar olacak. 10 Kasım'daki bu maçın ardından milli sınavlar nedeniyle lige tekrar ara verilecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenmana her oyuncunun kendi nabız aralığına göre yapılan ve 20 dakika süren parkurlu aerob koşuyla başlandı. Daha sonra topla ısınmaya geçilen idmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

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