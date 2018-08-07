Galatasaray'dan Yuto Nagatomo için sağlık açıklaması!

, Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa maçının 102. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan'nun son durumu hakkında açıklama yaptı.Yuto Nagatomo'nun sağlık durumu ile ilgili açıklama şu şekilde:''Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçının 102. dakikasında sağ üst ön adale grubunda ağrı hissederek karşılaşmaya devam edemeyen oyuncumuz Yuto Nagatomo'nun bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucu, ilgili adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.''