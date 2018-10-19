Galatasaray'dan yeni sponsorluk müjdesi!

Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray aradığı sponsoru buldu! Sarı-kırmızılılar, Bursaspor maçı öncesinde yeni sponsorunu resmen duyuracak.
Galatasaray Kulübü ile yeni sponsor arasında her konuda anlaşma sağlanırken, bu anlaşmanın detayları kısa bir süre sonra detaylı şekilde açıklanacak.
Sarı-kırmızılıların bu önemli sponsorluk anlaşmasını hangi firma ile yaptığı büyük bir merak uyandırırken, yapılacak açıklamanın oldukça ses getirmesi bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Galatasaray Kulübü ile yeni sponsor arasında her konuda anlaşma sağlanırken, bu anlaşmanın detayları kısa bir süre sonra detaylı şekilde açıklanacak.
Sarı-kırmızılıların bu önemli sponsorluk anlaşmasını hangi firma ile yaptığı büyük bir merak uyandırırken, yapılacak açıklamanın oldukça ses getirmesi bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın