Galatasaray'dan yeni sponsorluk müjdesi!

Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edenSarı-kırmızılılar, Bursaspor maçı öncesinde yeni sponsorunu resmen duyuracak.Galatasaray Kulübü ile yeni sponsor arasında her konuda anlaşma sağlanırken, bu anlaşmanın detayları kısa bir süre sonra detaylı şekilde açıklanacak.Sarı-kırmızılıların bu önemli sponsorluk anlaşmasını hangi firma ile yaptığı büyük bir merak uyandırırken, yapılacak açıklamanın oldukça ses getirmesi bekleniyor.