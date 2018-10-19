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Galatasaray'dan yeni sponsorluk müjdesi!

Galatasaray Kulübü, Bursaspor maçı öncesinde sürpriz bir açıklama yapama hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, bugün yeni sponsorunu resmen ilan edecek.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan yeni sponsorluk müjdesi!
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19 Ekim 2018 12:42
Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray aradığı sponsoru buldu! Sarı-kırmızılılar, Bursaspor maçı öncesinde yeni sponsorunu resmen duyuracak.

Galatasaray Kulübü ile yeni sponsor arasında her konuda anlaşma sağlanırken, bu anlaşmanın detayları kısa bir süre sonra detaylı şekilde açıklanacak.

Sarı-kırmızılıların bu önemli sponsorluk anlaşmasını hangi firma ile yaptığı büyük bir merak uyandırırken, yapılacak açıklamanın oldukça ses getirmesi bekleniyor.

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