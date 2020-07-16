Galatasaray'dan Volkan Babacan için görüşme

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kaleci arayan yönetimin, Volkan Babacan görüşme yapacağı ortaya çıktı.

Haber; Sabah
Galatasaray'dan Volkan Babacan için görüşme
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16 Temmuz 2020 10:49
Fernando Muslera'nın şok sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, değişen yabancı kuralı nedeniyle gözünü yerli isimlere dikti.

Sarı-Kırmızılılar'ın Başakşehir'den ayrılık kararı alan ve adı Beşiktaş ile de Volkan Babacan için harekete geçtiği öğrenildi.

Galatasaraylı yöneticilerin, kısa süre içinde Göksel Gümüşdağ ile masaya oturulacağı belirtiliyor.



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