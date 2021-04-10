Galatasaray'dan Van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme teklifi!

Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Patrick van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme teklifi!
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10 Nisan 2021 10:12
Marcelo Saracchi'nin sık sık sakatlık yaşaması ve bonservis ücretinin yükseliği sebebiyle sol bek arayışlarına başlayan Galatasaray, Premier Lig'e yöneldi.

İngiliz basınından Sky Sport'un haberine göre; Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı oyuncuya 3 yıllık sözleşme önerdi.

30 yaşındaki Hollandalı sol bek oyuncusu bu sezon 20 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

15 İSİMDEN BİRİ

Crystal Palace'ta Benteke Townsen, McArthurt ve Aanholt olmak üzere sezon sonunda tam 15 oyuncunun sözleşmesi sona erecek.

Premier Lig ekibinin, yeni kontrat konusunda sezon sonunu beklediği ve öncesinde adım atmayacağı vurgulandı. 



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