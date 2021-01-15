Galatasaray'dan Trezeguet ve Ahmed Musa hamlesi

Henry Onyekuru ve Edin Visca transferlerinde maliyete takılan Galatasaray, alternatifler için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; avfc.co.uk
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Galatasaray'dan Trezeguet ve Ahmed Musa hamlesi
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15 Ocak 2021 09:14
Fatih Terim bir kanada Henry Onyekuru'yu diğer kanada Edin Visca'yı isterken artan fiyatlar Galatasaray'ın geri adım atmasına neden oldu. Bu nedenle sarı-kırmızılıların Ahmed Musa ve Trezeguet'yi gündemine aldığı belirtildi.

Henry Onyekuru ve Edin Visca için için 15 milyon euro'nun üzerine çıkan bonservis bedeli ve 5 milyon euro'yu bulan yıllık ücret ödemelerinin şu ortamda söz konusu olmadığı ifade edildi.

Buna karşılık Ahmed Musa'nın bonservisinin elinde olması ve Aston Villa'nın Trezeguet'yi 6 aylığına kiralamaya sıcak bakması iki futbolcunun öne çıkmasını sağladı. Trezeguet ve Musa için kulübün kasasından çıkacak rakamın 6 ay için 2 milyon euro civarında olduğu belirtildi. Terim'in de iki oyuncuya çok da uzak olmadığı belirtildi.





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