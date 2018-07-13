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Galatasaray'dan Trezeguet için yeni teklif!

Galatasaray, Slavia Prag'ın kapısından dönen oyuncu için Kasımpaşa'ya yeni teklif yaptı: 3 milyon Euro+Ahmet Çalık+Tarık Çamdal

Kaynak: Sabah
Galatasaray'dan Trezeguet için yeni teklif!
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13 Temmuz 2018 05:43
Galatasaray, Henry Onyekuru hamlesine karşılık Ferih Terim'in çok istediği isim Trezeguet'de ısrarını sürdürüyor.

Aslan, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması altında başarılı bir performans sergileyen Mısırlı futbolcu uğruna tüm şartlarını zorluyor.

Önceki gün Kasımpaşa ile Slavia Prag'ın anlaşması üzerine soluğu Çekya'da alan ancak Galatasaray'ın isteği üzerine masadan kalktığı iddia edilen Trezeguet için yeni bir teklif yapıldı.

Sarı-kırmızılı idareciler, 5 milyon Euro karşılığı serbest kalma hakkı bulunan 23 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'ya 3 milyon Euro'nun yanı sıra Ahmet Çalık ile Tarık Çamdal'ı önerdi ve beklemeye geçti.



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