Galatasaray'dan Trezeguet için yeni teklif!

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, Henry Onyekuru hamlesine karşılık Ferih Terim'in çok istediği isimısrarını sürdürüyor.Aslan, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması altında başarılı bir performans sergileyen Mısırlı futbolcu uğruna tüm şartlarını zorluyor.Önceki gün Kasımpaşa ile Slavia Prag'ın anlaşması üzerine soluğu Çekya'da alan ancak Galatasaray'ın isteği üzerine masadan kalktığı iddia edilen Trezeguet için yeni bir teklif yapıldı.Sarı-kırmızılı idareciler, 5 milyon Euro karşılığı serbest kalma hakkı bulunan 23 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'ya 3 milyon Euro'nun yanı sıra Ahmet Çalık ile Tarık Çamdal'ı önerdi ve beklemeye geçti.