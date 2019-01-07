Trezguet için Galatasaray'dan transfer hamlesi! Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en ciddi rakibi Başakşehir, Robinho ile Serdar Taşçı'yı aldı; Galatasaray da transferde gözünü kararttı. Teknik direktör Fatih Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Forvet ve stoperin yanı sıra kanat da alacağız" derken, gündemdeki 1 numaralı ismin yine Trezeguet olduğu ortaya çıktı.Sezon başında Cim Bom'un kapısından dönen ve hâlâ 'parçalı' formayı giymeyi çok isteyen Mısırlı yıldız için Galatasaray servet ödemeye hazır. Öyle ki Gary Rodrigues'i Al İttihad'a 10 milyon 250 bin Dolar'a satan Sarı- Kırmızılılar, anlaşma gereği bunun yüzde 20'lik bölümünü eski kulübü PAOK'a ödeyecek. Kalan 8 milyon Dolar'lık rakam ise sadece bu transfere ayrıldı.Avrupa'dan da Trezeguet için ciddi teklifler alan Kasımpaşa, bu öneriyi kabul etmezse Galatasaray'ın ikinci bir formülü daha var. Buna göre de Kasımpaşa'nın hocası Mustafa Denizli'nin çok beğendiği Sinan Gümüş takasta önerilecek, üzerine de bir miktar para teklif edilecek. Ancak bu ihtimalde 8 milyonluk rakamın 5 milyon Dolar seviyelerine düşmesi bekleniyor.