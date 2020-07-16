Galatasaray'dan Trezeguet hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Aston Villa forması giyen Mısırlı yıldız Trezeguet'yi 2 yıllığına kiralamak için menajerler vasıtasıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Haber; Akşam
Galatasaray'dan Trezeguet hamlesi
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16 Temmuz 2020 10:06
Galatasaray'ın gelecek sezon kadro planlamasında en önemli yerlerden birini tutan Trezeguet'nin transferi için menajerler vasıtasıyla görüşmeler sürüyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın 2 yıllığına kiralamak istediği 25 yaşındaki Mısırlı yıldız her ne kadar teklife sıcak baksa da başka taliplerin de Aston Villa'nın kapısını çaldığı belirtiliyor.

Galatasaray Yönetimi, erken seçim ihtimali ortaya çıksa da süreci yakından takip ediyor.



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