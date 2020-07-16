Galatasaray'dan Trezeguet hamlesi

Galatasaray'ın gelecek sezon kadro planlamasında en önemli yerlerden birini tutan Trezeguet'nin transferi için menajerler vasıtasıyla görüşmeler sürüyor.



Sarı-Kırmızılılar'ın 2 yıllığına kiralamak istediği 25 yaşındaki Mısırlı yıldız her ne kadar teklife sıcak baksa da başka taliplerin de Aston Villa'nın kapısını çaldığı belirtiliyor.



Galatasaray Yönetimi, erken seçim ihtimali ortaya çıksa da süreci yakından takip ediyor.



