Galatasaray'dan transferde rekor üstüne rekor

Süper Lig'de devre arası transfer dönemi sona ererken, kulüpler 38 milyon Euro harcama yaparak son 10 sezonun en yüksek noktasına ulaştı. Geçen sezon 15.5 milyon Euro olan kış transfer dönemi harcama miktarı iki buçuk katına çıktı. Süper Lig ekipleri 2016-2017 sezonunda 28.2 milyon Euro, 2015-2016 sezonunda 20.5 milyon Euro, 2014-2015 sezonunda ise 13.1 milyon Euro'yu transferler için kasasından çıkarmıştı.Galatasaray bu dönem iki rekor kırdı. 10 milyon Euro'ya alınan Diagne, ülke içinde en çok para ödenen isim oldu. 11 milyon Euro'ya yurt dışın giden Ozan Kabak ise en pahalı defans oyuncusu... Süper Lig ekipleri oyuncu alım satımlarından 19 milyon Euro kâr elde etti.Beşiktaş ise sezon başına göre maaş giderini 12 milyon Euro düşürdü. Maaş gideri 48 milyon Euro'dan 36'ya inen Kartal'da geçtiğimiz sezonun aynı döneminde bu değer 49 milyon Euro idi. Love (2 milyon Euro), Babel (2.1 milyon Euro), Tolgay (2 milyon Euro), Pepe (4.25 milyon Euro) ve Negredo (4.35 milyon Euro) gibi isimler giderken Burak (2.5 milyon Euro), Mirin (1.25 milyon Euro), Kagawa (1.2 milyon Euro) kadroya katıldı.Fenerbahçe sezon başında bütçesi olmasına rağmen yanlış oyuncular transfer etti ve bedelini ödüyor. Devre arasında yapılan transferler içerisinde Moses dışında kalan oyuncuların hâlâ ihtiyaç transferi olduğunu düşünmüyorum. Serdar ve Sadık ikilisinin Skrtel'den daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Neustadter'in de topu oyuna sokma becerisi bu iki isimden daha iyi. Sosa, Aboubakar, Gomez, Talisca, Pepe gibi gövdeli transferler yapan Beşiktaş'ın oyuncu kalitesinde bu kadar ivme kaybetmesi kadro mühendisliğinin iyi yapılmadığının göstergesi. İyi golcüler pahalı olur. Gomis sonrası gol yollarında acı çeken Galatasaray ligi iyi tanıyan Diagne'yi Avrupa'da normal sayılacak bir ücretle aldı ve doğru yaptı. En çok eleştirilen savunmayı Marcao, Luyindama ikilisi kesin toparlar. Mitroglou ise Galatasaray'ın üç kulvarda yürüyüşüne katkı sağlar.