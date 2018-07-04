Galatasaray'dan transfer yanıtı: ''Bu rakamlara gelmeyin''

İLGİLİ VİDEO

Galatasaray transferde hem gelecek hem de gidecek futbolcuların hesabını yaparken, takımda özellikle para getirebilecek oyuncuları değerini bulduğunda göndermekten çekinmeyecek.Bu nedenle gelen önerileri titizlikle inceleyen sarı-kırmızılılar, kendi kriterlerini de ortaya koymuş oluyor. Cim-Bom'a son teklif de Garry Rodrigues için Spartak Moskova'dan geldi. Ancak Rus kulübünün yaptığıöneri, Galatasaray açısından tatmin edici bulunmadı.Konu teknik direktör Fatih Terim'in önüne gitti. Terim'den yıldız futbolcunun bu rakamda satışına onay çıkmazken, sarı-kırmızılı yönetim Spartak Moskova'ya olumsuz yanıt verdi.Terim'in,dediği belirtildi. Bunun üzerine Galatasaray Yönetimi Garry Rodrigues'in menaajerine,mesajını iletti.Galatasaray'da Yeşil Burun Adalı futbolcu bu sezon 1 milyon 350 bin euro alacak. Ancak geçen sezonki performansından sonra Rodrigues'in maaşının 2 milyon euronun üzerine çıkarılması bekleniyor.